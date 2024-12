Članice EU z dogovorom glede kazenskega prava pri preprečevanju tihotapljenja migrantov

Bruselj, 13. decembra - Države EU so danes dosegle soglasje o predlogu zakonodaje o preprečevanju tihotapljenja migrantov, katerega cilj je zbližati kazensko pravo članic, med drugim na področju sankcioniranja tihotapljenja migrantov, so sporočili v Bruslju. Pravosodni ministri EU so dosegli soglasje tudi glede posodobitve kazenskopravnih pravil o spolni zlorabi otrok.