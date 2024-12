Seniorske zveze NSi, SLS in SDS s pozivom k izplačilu božičnice upokojencem

Ljubljana, 13. decembra - Seniorske zveze NSi, SLS in SDS so na predsednika vlade Roberta Goloba naslovile odprto pismo, v katerem ga pozivajo k ponovnemu premisleku pri odločitvi, da upokojenci letos ne bodo dobili izplačane božičnice. "V mislih imamo predvsem upokojence z nizkimi pokojninami," so zapisali v pismu.