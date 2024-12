V Celju prihodnje leto sanacija zemljine pri vrtčevskih enotah Sonce in Čira čara

Celje, 13. decembra - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo prihodnje leto v Celju načrtuje sanacijo onesnažene zemljine na otroškem igrišču enote Sonce Vrtca Anica Černejeve na Kajuhovi ulici in enote Vrtca Zarja Čira čara na Škapinovi ulici. Sanacija zemljine na igriščih celjskih vrtcev sicer poteka od leta 2017, so sporočili s celjske občine.