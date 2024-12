Kolegij predsednice DZ se je dogovoril o sklicu redne in izredne seje DZ

Ljubljana, 13. decembra - Kolegij predsednice DZ se je dogovoril o sklicu redne seje DZ, ki se bo s poslanskimi vprašanji pričela v ponedeljek. Dogovorili so se tudi o izredni seji, na kateri bodo v četrtek obravnavali zdravstvene zakone. Potrdili so tudi pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v službah DZ, kar je potrebno zaradi plačne reforme.