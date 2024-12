Marko Šuler ni več športni direktor NK Maribor

Maribor, 13. decembra - Pri NK Maribor so danes v zelo kratkem in skopem sporočilu za javnost potrdili, da Marko Šuler ni več športni direktor tega štajerskega kluba. Šuler je to vlogo opravljal od leta 2021, skupaj pa je z Mariborom sodeloval deset let. Kdo bo prevzel njegovo vlogo, za zdaj še ni znano.