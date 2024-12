V BiH z minimalno plačo le do petine potrošniške košarice

Sarajevo, 13. decembra - Državljani Bosne in Hercegovine so morali za potrošniško košarico v novembru odšteti 3107,50 konvertibilne marke oziroma nekaj manj kot 1600 evrov, so izračunali v Zvezi svobodnih sindikatov BiH. Povprečna plača v bosansko-hercegovski entiteti Federaciji BiH medtem znaša približno 700 evrov, minimalna pa 316 evrov, kar je dovolj za petino košarice.