Dnevnik: Maročanoma zaradi posilstva zaporne kazni

Ljubljana, 13. decembra - Ljubljansko okrožno sodišče je zaradi posilstva, ki se je zgodilo 1. novembra lani na Metelkovi ulici v Ljubljani, na sedem let zapora in pet let mladoletniškega zapora ter kasnejši izgon iz države obsodilo državljana Maroka, poroča časnik Dnevnik. Kot dodaja, sodba še ni pravnomočna, je pa sodišče za oba podaljšalo pripor.