V Ajdovščini sadijo večkilometrsko protivetrno zaščito iz dreves

Ajdovščina, 14. decembra - V Vipavski dolini so ta teden začeli saditi drevesa za 23-kilometrsko linijo protivetrnih pasov, ki bodo pomagali pri zaščiti kmetijskih zemljišč. Kot so ob tem sporočili z ajdovske občine, želijo z milijonskim projektom t. i. mejic zmanjšati vpliv burje in preprečiti odnašanje rodovitne zemlje.