Izolska bolnišnica letos poslovala pozitivno, v načrtu dve veliki investiciji

Izola, 13. decembra - Vodstvo Splošne bolnišnice Izola je na četrtkovi seji sveta zavoda poročalo o pozitivnem poslovnem izidu v prvih desetih mesecih leta. Govorili so tudi o načrtovanih investicijah v nakup aparata PET-CT in prenovo centralnega operacijskega bloka ter se seznanili s čakalnimi dobami, ki so se pri nekaterih storitvah skrajšale, drugod pa podaljšale.