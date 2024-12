Kitajska končala večdnevne obsežne vojaške vaje v bližini Tajvana

Taipei, 13. decembra - Ladje kitajske mornarice in obalne straže so se vrnile na Kitajsko, kar pomeni konec obsežnih vojaških vaj, so danes sporočile tajvanske oblasti. V Pekingu vaj, ki so potekale od Vzhodno- do Južnokitajskega morja niso uradno potrdile, so pa napovedale, da bo vsakršno prizadevanje Tajvana za neodvisnost "strogo kaznovano in obsojeno na neuspeh".