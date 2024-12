Nekdanji nogometni zvezdnik Li Tie obsojen na 20 let zapora

Peking, 13. decembra - Nekdanji kitajski nogometaš in tudi selektor reprezentance Li Tie je bil zaradi korupcije obsojen na 20 let zapora. Sodišče v Xianningu je namreč zdaj 47-letnega nogometnega delavca spoznalo za krivega plačevanja in prejemanja podkupnin, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua.