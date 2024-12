Mladinski svet slatinske občine v novih prostorih

Rogaška Slatina, 13. decembra - Mladinski svet Občine Rogaška Slatina je dobil nove prostore v pritličju tamkajšnjega kulturnega centra, ki so jih danes slavnostno predali namenu. Nov prostor za dejavnost mladih bo zagotavljal kakovostnejše pogoje za izvedbo koncertnih in drugih prireditev. Vrednost naložbe pa znaša 325.000 evrov, so sporočili iz slatinske občine.