Cene nafte so se stabilizirale

Singapur, 13. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju stabilizirale in se približale prvi tedenski rasti po koncu novembra. Navzgor so jih potisnile dodatne sankcije zoper Iran in Rusijo, kar je povečalo zaskrbljenost glede dobave črnega zlata. IEA je sicer napovedala, da bo prihodnje leto ponudba presegla povpraševanje.