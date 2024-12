Tedenski pregled - Slovenija od 13. do 19. 12.

Ljubljana, 20. decembra - Nepravilnosti pri delovanju Centra za varovanje in zaščito, ki varuje visoke uradnike, so bile v ospredju tedenskega dogajanja. DZ je nagovorila predsednica Nataša Pirc Musar, poslanci so imenovali novo ministrico Ksenijo Klampfer ter zavrnili opozicijska predlog za razrešitev predsednice DZ in interpelacijo finančnega ministra.