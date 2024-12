ZDA nekdanjega vodjo zapora v Damasku obtožile mučenja

Los Angeles, 13. decembra - V ZDA so v četrtek nekdanjega vodjo sirskega zapora Adra v Damasku Samirja Usmana Alšejka obtožili mučenja. Alšejk je več let vodil zloglasni zapor in tudi sam mučil politične nasprotnike režima Bašarja al Asada. Obtožen je treh kaznivih dejanj mučenja in enega dejanja naklepanja mučenja, je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo.