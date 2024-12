Boston v NBA do 20. zmage v sezoni, Miami boljši od Toronta

Miami, 13. decembra - Košarkarji Boston Celtics so s 123:99 premagali Detroit Pistons in v severnoameriški ligi NBA slavili 20. zmago v sezoni. Pri branilcih naslova je bil s 27 točkami najboljši Payton Pritchard, Derrick White je k zmagi dodal 23 točk. Košarkarji Miami Heat pa so na Floridi s 114:104 premagali Toronto Raptors, ki so nanizali še četrti poraz.