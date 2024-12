Vragi v ligi NHL zaustavili zmagoviti niz kraljev

Newark, 13. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL po šestih zaporednih zmagah doživeli prvi poraz. Na gostovanju v Newarku so kralje s 3:1 premagali domači New Jersey Devils, potem ko se je z golom in dvema podajama izkazal Jack Hughes.