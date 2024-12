Guterres zelo zaskrbljen zaradi izraelskih napadov na Sirijo

New York, 13. decembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izredno zaskrbljen zaradi velikih kršitev suverenosti Sirije in izraelskih napadov na državo, je v četrtek sporočil njegov tiskovni predstavnih Stephane Dujarric. Izrael je namreč okrepil napade na cilje v Siriji, čeprav so uporniki strmoglavili režim predsednika Bašarja al Asada.