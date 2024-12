Ob 80-letnici Partizanske bolnice Franja tudi zbornik Spomin in opomin

Cerkno, 13. decembra - V Cerkljanskem muzeju so v četrtek predstavili nov zbornik o Partizanski bolnici Franja z naslovom Franja: Spomin in opomin. Z izidom zbornika so sodelavci Mestnega muzeja Idrija sklenili niz letošnjih dogodkov ob 80-letnici tega spomenika, ki ga je leta 2023 poškodovala ujma.