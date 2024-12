Košarkarji Partizana po drami boljši od Albe Žige Samarja

Ljubljana, 12. decembra - Košarkarji Partizana so nocoj v tekmi 15. kroga košarkarske evrolige po pravi drami in tesni končnici premagali Albo v Uber Areni v Berlinu za le točko razlike z 91:90. Slovenec Žiga Samar je za Berlinčane odigral nekaj več kot 11 minut ter v tem času zbral štiri točke, skok in dve podaji.