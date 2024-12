Policija zanika, da bi na CVZ prihajalo do zlorab prikritih metod dela

Ljubljana, 12. decembra - Potem ko so se v javnosti pojavile trditve, da naj bi na Centru za varovanje in zaščito (CVZ) GPU prihajalo do zlorab prikritih metod dela, so na policiji to danes zavrnili. "Odločno zanikamo, da bi policisti CVZ GPU zbirali podatke zaradi poročanja vodstvu CVZ GPU ali vodstvu policije ali celo izvajali prikrite preiskovalne ukrepe," so zapisali.