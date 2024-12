Celjani na Cipru zapravili enajstmetrovko, nato pa ostali brez točk

Limassol, 12. decembra - Nogometaši Celja so v 5. krogu ligaškega dela konferenčne lige v Limassolu izgubili proti Pafosu z 0:2 (0:0). Celjani so zapravili številne lepe priložnosti v prvem polčasu, za nameček pa je Mark Zabukovnik v 25. minuti zapravil enajstmetrovko. V drugem polčasu sta za zmago domačih zadela Vlad Dragomir in Joao Correia.