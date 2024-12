Mariborski policisti zbirajo informacije o prometni nesreči

Maribor, 12. decembra - V Mariboru se je danes okoli 18. ure zgodila prometna nesreča med neznanim voznikom belega osebnega avtomobila neznanega tipa, znamke in registrskih oznak ter peško. Policija za razjasnitev okoliščin nesreče naproša morebitne očividce in neznanega voznika, da se z informacijami obrnejo na Policijsko postajo Maribor, so sporočili pri PP Maribor.