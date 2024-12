Nogometaši Olimpije doživeli drugi poraz v konferenčni ligi

Ljubljana, 12. decembra - Nogometaši Olimpije so v petem krogu konferenčne lige doma izgubili proti belgijski ekipi Cercle Brugge z 1:4 (1:2). Za goste sta v prvem polčasu zadela Kazeem Olaigbe in Felipe Augusto, vmes je izenačil Alejandro Blanco, v drugem pa sta zmago ob terenski premoči zaradi izključitve Thalissona potrdila Kevin Denkey in Olaigbe.