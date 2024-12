Na Otoku transspolnim ženskam ne bodo dovolili igrati na ženskih golfskih turnirjih

London, 12. decembra - Transspolne ženske, ki so šle skozi moško puberteto, v skladu z novo "politiko poštene konkurence" od leta 2025 ne bodo smele igrati na ženskih golfskih turnirjih, ki potekajo v organizaciji britanskega golfskega kluba R&A oziroma Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Gre za danes objavljeno odločitev.