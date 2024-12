Costa in Starmer o krepitvi odnosov med EU in Združenim kraljestvom

London, 12. decembra - Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se je danes v Londonu sestal z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, s katerim sta se zavzela za utrditev odnosov med EU in Združenim kraljestvom, ki je leta 2020 zapustilo unijo. Pozvala sta k mirnemu prenosu oblasti v Siriji in ponovila, da bosta Ukrajino podpirala, dokler bo to potrebno.