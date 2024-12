Poročilo: Ženske v zaporih pogosto zapostavljene in diskriminirane

Ljubljana, 12. decembra - Globalno poročilo o ženskah v zaporih razkriva, da so ženske, kljub temu da predstavljajo manjši, a vse večji delež svetovne zaporniške populacije, pogosto zapostavljene in diskriminirane. Hkrati poziva k nujnim reformam ter večji uporabi alternativnih oblik odvzema prostosti, so sporočili iz institucije Varuha človekovih pravic.