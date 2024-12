Inflacija na ravni proizvajalcev v ZDA novembra brez sprememb

Washington, 12. decembra - Cene na ravni proizvajalcev so se v ZDA novembra na mesečni ravni povišale za 0,4 odstotka, od tistih novembra lani pa so bile višje za tri odstotke. Vendar pa je brez upoštevanja zelo spremenljivih cen energije in hrane inflacija v 12 mesecih od novembra lani ostala na oktobrski ravni 3,5 odstotka, so sporočili z ameriškega ministrstva za delo.