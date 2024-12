Nagrada Hinka Smrekarja Ani Zavadlav za ilustracije v knjigi Italijanske pravljice

Ljubljana, 12. decembra - Na nocojšnjem odprtju 15. Slovenskega bienala ilustracije v Cankarjevem domu (CD) je nagrado Hinka Smrekarja prejela Ana Zavadlav za ilustracije v knjigi Italijanske pravljice I Itala Calvina, ki so izšle pri založbi Mladinska knjiga. Podelili so še plaketi in priznanja Hinka Smrekarja.