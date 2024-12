Ljubljanska borza: S Krkinimi delnicami milijon evrov prometa

Ljubljana, 12. decembra - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes ustvarili za skupno 2,19 milijona evrov prometa, glavnino so prispevale delnice NLB in Krke. Slednje, s katerimi je bilo sklenjenih za milijon evrov poslov, so se podražile za 1,82 odstotka. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je obdržal nad gladino - pridobil je 0,14 odstotka.