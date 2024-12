Etiopija in Somalija našli kompromisno rešitev glede dostopa do morja

Ankara, 12. decembra - Etiopija in Somalija sta ob posredovanju Turčije v sredo zvečer dosegli kompromisno rešitev v skoraj enoletnem sporu glede dostopa do morja. Strani sta ob tem sporočili, da bosta podrobnosti dogovora, ki bi Etiopiji omogočil dostop do Rdečega morja, dorekli v prihodnjih mesecih, poročajo tuje tiskovne agencije.