Skupščina ljubljanskega holdinga potrdila načrte za leto 2025

Ljubljana, 12. decembra - Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so na današnji skupščini sprejeli poslovne in investicijske načrte holdinga in družb v skupini za prihodnje leto. V investicijske projekte nameravajo vložiti 33 milijonov evrov lastnih sredstev, vrednost načrtovanih investicij, financiranih s sredstvi občin, pa znaša 1,8 milijona evrov.