Mineva 80 let od smrti pionirja abstraktnega slikarstva Vasilija Kandinskega

Moskva, 13. decembra - Mineva 80 let od smrti ruskega slikarja in grafika Vasilija Kandinskega (1866-1944). Kandinski velja za enega najpomembnejših umetnikov 20. stoletja in začetnika abstraktnega slikarstva. Bil je tudi eden od najpomembnejših učiteljev na Visoki šoli za arhitekturo in oblikovanje Bauhaus ter umetnostni teoretik.