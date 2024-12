DZ sprejel zakon o nadaljnjem delovanju Teša

Ljubljana, 12. decembra - DZ je s 50 glasovi za in 14 proti sprejel zakon o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, po katerem bo Teš do konca aprila 2025 izvajal gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote. S tem naj bi preprečili stečaj Teša in premogovnika ter ohranili delovna mesta in vir ogrevanja do opredelitve dolgoročnih ukrepov.