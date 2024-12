Po mnenju vlade spremembe zakonodaje o izbrisanih potrebne le v primeru ugotovljene neustavnosti

Ljubljana, 12. decembra - Na ministrstvu za notranje zadeve in vladi menijo, da trenutno ni potrebe po spremembi zakonodaje, povezane z izbrisanimi. V kolikor bi ustavno sodišče ugotovilo, da so posamezni deli zakonodaje neskladni z ustavo, pa bi vlada pristopila k spremembam in neustavnost odpravila, so zapisali na ministrstvu.