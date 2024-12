G7 in ZDA podpirajo vključujoč prenos oblasti v Siriji

Damask, 12. decembra - Skupina najrazvitejših svetovnih gospodarstev G7 je danes izrazila podporo vključujočemu prenosu oblasti v Siriji po nedavnem padcu režima predsednika Bašarja al Asada. Oblikovanje vključujoče in reprezentativne vlade v Siriji so podprle tudi ZDA. Nove sirske prehodne oblasti so medtem napovedale začasen suspenz ustave in delovanja parlamenta.