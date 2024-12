Tri Slovenke med kandidatkami za naj postavo rokometnega EP

Ljubljana, 12. decembra - Evropska nogometna zveza EHF je objavila seznam igralk, ki kandidirajo za najboljšo postavo evropskega prvenstva v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Med kandidatkami so po opaznih nastopih tudi tri slovenske reprezentantke, in sicer Tjaša Stanko, Nataša Ljepoja in Maja Vojnovič.