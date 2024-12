V prazničnem času povečan nadzor policije na cestah

Ljubljana, 16. decembra - Danes se je začela nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki bo trajala vse do konca leta. Policisti bodo tako v času veselega decembra povečali nadzor na cestah. Z letošnjo akcijo bo AVP ozaveščala tudi o nevarnosti zlorabe drog in zdravil v prometu.