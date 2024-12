Mladi slovenski naravoslovci dosegli do sedaj najboljši uspeh na mednarodni olimpijadi

Ljubljana, 12. decembra - Mladi slovenski naravoslovci so letos že peto leto sodelovali na 21. mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi in dosegli do sedaj najboljši uspeh. V konkurenci 303 mladih iz 51 držav so osvojili kar dve zlati in štiri srebrna odličja. Mladi slovenski naravoslovci so postali tudi najuspešnejša evropska država med 18 sodelujočimi iz Evrope.