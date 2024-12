V Srbiji obsodili mladeniča za strelski napad pri Mladenovcu

Beograd, 12. decembra - Sodišče v Beogradu je danes spoznalo za krivega mladeniča, ki je 4. maja lani v strelskem pohodu pri Mladenovcu v osrednji Srbiji ubil devet ljudi, 12 pa jih je ranil. Na sodišču v Smederevu so medtem istočasno obsodili njegovega očeta. Obema so dosodili najvišjo možno kazen, in sicer 20 let zapora, poročajo srbski mediji.