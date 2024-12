Avstralija bo tehnološke velikane prisilila k plačevanju za novice

Sydney, 12. decembra - Tehnološki velikani, kot so Alphabet, ByteDance in Meta, bodo morali v Avstraliji plačevati posebno dajatev za uporabo novic avstralskih medijev na svojih digitalnih platformah. Ta dajatev se bo tehnološkim podjetjem povrnila, če bodo podpisali sporazume z lokalnimi mediji in jim neposredno plačevali za objavo njihovih novic, poročajo tuji mediji.