Slovenija ohranila visoko vključenost v mednarodno menjavo

Ljubljana, 12. decembra - Vrednosti slovenskega izvoza in uvoza blaga in storitev so bile lani nižje kot predlani, a je država ohranila visoko stopnjo vključenosti v mednarodno menjavo. Deleži neposrednih naložb v Sloveniji in neposrednih naložb Slovenije v tujini so bili v vrednosti BDP na podobni ravni, je danes objavil statistični urad.