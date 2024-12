Po anketi AVP 61 odstotkov vozilo pod vplivom psihoaktivnih snovi

Ljubljana, 15. decembra - Agencija za varnost prometa (AVP) letos ponovno poziva k odgovorni vožnji v prazničnem času. Do konca letošnjega novembra so zabeležili 1365 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci v prometu. Kot so sporočili z agencije, je 61 odstotkov anketiranih priznalo, da so po uživanju psihoaktivnih snovi sedli za volan.