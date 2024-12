Ministri EU podprli odpravo nadzora na mejah z Romunijo in Bolgarijo s 1. januarjem

Bruselj, 12. decembra - Notranji ministri držav članic EU so danes sprejeli odločitev, da se na kopenskih mejah Bolgarije in Romunije z drugimi članicami schengenskega območja in na meji med njima 1. januarja 2025 odpravi nadzor. Na teh mejah tako ne bodo več izvajali sistematičnega preverjanja oseb, bodo pa vsaj še pol leta izvajali ciljno usmerjen nadzor.