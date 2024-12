HRW poziva h končanju zlorab v Siriji po Asadovi vladavini

Kairo/Damask, 12. decembra - Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je danes pozvala upornike, ki so strmoglavili sirskega predsednika Bašarja al Asada, naj končajo več desetletij zlorab in represije v Siriji. Obenem je opozorila, da so tudi uporniki odgovorni za kršitve človekovih pravic. Nove oblasti so že napovedale, da nameravajo zapreti Asadove zapore.