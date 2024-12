Na Slovaškem protesti proti ministrici za kulturo

Bratislava, 12. decembra - Na Slovaškem je med delom prebivalstva že dlje časa prisotna nejevoljnost zaradi ministrice za kulturo Martine Šimkovičove. Poleg odpuščanja vodstva kulturnih ustanov in rekonstrukcije slovaške javne radiotelevizije so številne zmotile njene izjave o LGBT+ skupnosti. V prestolnici Bratislava so za danes napovedi protesti.