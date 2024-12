V izraelskem napadu na humanitarni konvoj v Gazi ubitih več ljudi

Gaza, 12. decembra - V izraelskem obstreljevanju Gaze je bilo danes ubitih najmanj 33 ljudi. V napadih na tovornjake s humanitarno pomočjo v Rafi in Han Junisu je umrlo najmanj 12 ljudi, ki so varovali konvoj. Med 30 ranjenci je večina otrok. Nemirno je tudi na zasedenem Zahodnem bregu, od koder poročajo o novih izraelskih in palestinskih smrtnih žrtvah.