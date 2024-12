Vreme: Danes se bo oblačnost v notranjosti trgala

Ljubljana, 12. decembra - Danes bo na Primorskem precej jasno, še bo pihala šibka burja. V notranjosti Slovenije bo sprva oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo delno jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost, ki se lahko po nekaterih kotlinah vztraja večji del dneva. Na Primorskem bo pretežno jasno, še bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto se bo od zahoda postopno pooblačilo. V soboto zjutraj in dopoldne bodo možne rahle padavine. V nedeljo se bo jasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka se je razširilo nad območje Alp in Balkana. V višinah od severovzhoda k nam priteka nekoliko bolj suh in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu precej jasno. Tam bo še pihala šibka burja, ki bo zvečer slabela. Postopno se bo jasnilo. Oblačnost bo najdlje vztrajala po nižinah sosednje Hrvaške. V četrtek bo po nižinah Hrvaške, Madžarske in Avstrije precej megle ali nizke oblačnosti, medtem ko bo ob morju in sosednjih pokrajinah Italije ter v višjih legah precej jasno. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev tudi v notranjosti države postopno popuščala, a se bo že v petek proti večeru spet nekoliko okrepila.