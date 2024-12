Otu Lutharju in Urški Strle nagrada klio za knjigo Užaljeno maščevanje

Ljubljana, 12. decembra - Zveza zgodovinskih društev Slovenije je nagrado za zgodovinopisje za leti 2022 in 2023 namenila Otu Lutharju in Urški Strle za knjigo Užaljeno maščevanje: Spomin Slovenk in Slovencev na italijanska fašistična taborišča. Delo, izšlo pri Založbi ZRC v soavtorstvu z Marto Verginello, prinaša pričevanja še zadnjih preživelih na italijansko internacijo.