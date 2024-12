V Rimskih Toplicah zgradili novo športno dvorano

Rimske Toplice, 21. decembra - V Rimskih Toplicah so dokončali gradnjo nove športne dvorane, ki so jo začeli marca 2022. Vrednost gradnje novega športnega objekta, ki so ga že predali namenu, je znašala 3,8 milijona evrov z davkom, sofinanciralo pa jo je ministrstvo za šolstvo v višini nekaj več kot 839.000 evrov, so za STA povedali na Občini Laško.